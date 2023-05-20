«Этот гнойник вскрыл»: рэпер Рич возмутился запрету флага РФ на концерте Schokk

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 470 0

Рэпер Рич возмутился запрету флага России на концерте Schokk

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Коллега артиста отметил, он и сам однажды столкнулся с подобной ситуацией.

Рэпер Ричард Семашков, наиболее известный под псевдонимом Рич, возмутился ситуации, с которым столкнулся его коллега Дима Бамберг (псевдоним Schokk). У последнего этой ночью состоялся концерт в одном из клубов Москвы, на который он принес флаг России. Однако это почему-то не устроило охрану заведения и они отказывались пускать исполнителя внутрь. В итоге рэпер пронес знамя тайком, а во время выступления высказал все свое недовольство.

В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru Рич отметил, что и сам сталкивался с подобным и назвал себя партизаном своей земли.

«Я прекрасно понимаю ситуацию, в которую попал Schokk, и всецело его поддерживаю. Мы живем в своей стране, представляем ее интересы. Безусловно, мы — партизаны на своей земле. Вся капиталистическая система с точки зрения индустрии — клубная, культурная — она против нас. Мы находимся в абсолютном андеграунде», — прокомментировал Рич.

Несмотря на абсурд всей ситуации, Рич рад, что произошедшее стало известно публике. Таким образом он надеется, что такие случаи удастся побороть и искоренить.

«Schokk этот "гнойник" в очередной раз вскрыл, это хорошо и правильно. Надо расставлять все точки над „i“. Надо это выводить в разряд общественного мнения, поднимать эти вопросы», — подытожил он.

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