Александр Ф. Скляр и Рич представили клип о спецоперации ко Дню Победы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 22

Именитый музыкант и рэпер провели мысленный эксперимент, попытавшись забраться в голову к украинскому националисту, чтобы увидеть мир его глазами. Там не оказалось ничего, кроме мрака.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая Спецоперация

Российский музыкант Александр Ф. Скляр и рэпер Рич представили совместный клип о спецоперации РФ по защите Донбасса ко Дню Победы. Ролик на песню «Черная свеча» выйдет накануне 9 мая.

Клип начинается с мрачных кадров и низких нот, пронизывающих до мурашек. По словам артистов, такие изображение и звук стали следствием мысленного эксперимента. Музыканты попытались залезть в голову к украинскому националисту, чтобы увидеть мир его глазами. Света в этом мире не оказалось.

«Такой фильм был очень мощный — до сих пор его показывают еще по телевидению, он назывался „Обыкновенный фашизм“. Сейчас это наша попытка проникнуть в мозг вот этой вот конструкции. Почему она так долго длится, эта война — потому что за ним (противником — Прим. ред.) встала такая черная сила, такая рать несметная этих воронов», — пояснил Александр Ф. Скляр.

«Я, когда показал эту песню своему другу писателю, он ее послушал и сказал: „Не страшно писать такие песни?“. На что я ответил, что страшно, но не писать их мы не можем», — добавил Рич.

Кстати, именно Донбасс познакомил именитого музыканта и рэпера. Тема спецоперации особенно заметна в творчестве Рича. Сегодня он является одним из немногих исполнителей, чья музыка звучит в такт разрывам снарядов и автоматным очередям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта.

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