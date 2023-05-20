Станут законной целью: Россия начнет массово сбивать поставленные Киеву F-16

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

MWM: Россия будет массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в зоне СВО

Станут законной целью: Россия начнет массово сбивать поставленные Киеву F-16

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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В США обеспокоились репутацией своих истребителей, которые рискуют оказаться легкой добычей российских «сушек» и «мигов».

Репутация американских истребителей F-16 может сильно упасть, если Украина задействует их в ходе боевых действий против российских сил. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Есть большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях. Это нанесет серьезный удар по престижу машины», — говорится в статье.

Также авторы предупреждают о риске попадания технологий F-16 в руки россиян.

Американские военные эксперты невысоко оценили шансы F-16 в воздушных дуэлях с российскими боевыми самолетами. Они отметили, что этот однодвигательный истребитель, разработанный в 1970 годах, не обладает технологиям малозаметности и поэтому не сможет противостоять таким машинам, как Су-35, МиГ-31 и Су-57.

Между тем, говорится в публикации, массовое уничтожение F-16 поднимет авторитет российских вооруженных сил и военно-промышленного комплекса, который и без того взлетел после недавнего уничтожения лучшего американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в Киеве.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США вместе с союзниками в ближайшие месяцы определят, кто из них и в каком количестве передаст Украине истребители F-16.

О планах Запада также сообщала телекомпания NBC. По ее данным, истребители не будут применяться в случае возможного контрнаступления ВСУ, а обучение украинских летчиков пилотированию F-16 планируется проводить в Европе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ назвали планы Запада о поставках F-16 Киеву эскалацией конфликта.

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