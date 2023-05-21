«Нет дыма без огня»: можно ли было спасти умирающего мужа Дианы Гурцкая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 28 898 0

Врач Кондрахин: Кучеренко требовалась срочная госпитализация и медицинская помощь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Для нормализации работы сердечно-сосудистой системы у врачей есть не более нескольких десятков минут. Возможно ли было предотвратить трагедию в условиях полета?

Предварительной причиной смерти замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко назвали сердечный приступ. Из-за резко ухудшающего состояния супруга певицы Дианы Гурцкая самолет с ним на борту экстренно сел в Минеральных водах, однако спасти чиновника не удалось.

Кардиолог и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, как часто сердечные приступы убивают людей, и могли ли врачи предпринять что-то для нормализации состояния Кучеренко.

По словам эксперта, заболевания сердечно-сосудистой системы не любят ждать. Обычно есть не более 30-60 минут, чтобы предотвратить трагический исход. Именно поэтому врачи рекомендуют в незамедлительном порядке обращаться в скорую помощь.

«Чем раньше мы оказываемся в стационаре, тем выживаемость конечно, выше. И время здесь имеет главенствующую роль», — прокомментировал врач.

Кондрахин считает, что роковую роль в истории Кучеренко мог сыграть тромб или коронарный синдром, поспособствовавший нарушению кровообращения миокарда. Однако, отметил эксперт, по косвенным признакам определить точный диагноз сложно.

«По большому счету, в домашних условиях инфаркт не лечится. Это абсолютно точно госпитализация, специализация в отделение интенсивной терапии», — добавил Кондрахин.

К сожалению, любой сердечный приступ может привести к смертельным последствиям, и это не зависит от возраста и сопутствующих заболеваний, предостерег кардиолог. Однако проблемы с сердечно-сосудистой системой можно заметить на ранних стадиях, если начать прислушиваясь к телу.

«Давайте честно говорить, что не бывает дыма без огня. Обычно есть ранние признаки заболевания сердца. Это изменение ЭКГ, повышение артериального давления, повышение холестерина, какие-то непонятные боли в грудной клетки, в области сердца. Это все растянуто по времени», — перечислил кардиолог основные признаки проявления недуга.

В заключение эксперт подчеркнул, что есть способы обхитрить заболевания сердца. Для этого людям старше 40 лет необходимо один раз в год проходить диспансеризацию. При этом добавил он, ощущения стеснения или другие неприятные проявления в области грудной клетки — верный знак, чтобы записаться на прием к врачу. Чем раньше это сделать — тем выше шанс исключить возможность неожиданного проявления сердечно-сосудистой патологии.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и как пытался спасти мужа Дианы Гурцкая.

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