«Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа

После болезненной утраты певица решила уйти с головой в творчество и взяться за воспитание сына.

Певица Диана Гурцкая в новом году решила уйти с головой в работу и заняться своей семьей. О своих планах она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на конкурсе «Большая сцена».

Артистка долго не могла оправиться после смерти супруга Петра Кучеренко, но в итоге решила взять себя в руки и посвятила всю себя своему сыну, который в этом году заканчивает школу и начинает новый этап в жизни.

«Какие планы? Работа, безусловно. Прежде всего, конечно, сейчас я очень переживаю за своего сына, за его учебу. Далее, это моя работа, это альбом», — говорит певица.

Супруг Дианы замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко умер в 2023 году. Все произошло, когда он возвращался из командировки на Кубу. В самолете мужчине стало плохо: у него заболело сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь. До дома оставалось лететь всего несколько часов

Позднее семья Петра расскажет, что он очень хотел избежать этой командировки, однако сделать этого не получилось. Проблемы со здоровьем начались у супруга певицы еще во время перелета в Гавану, так что все время он провел в номере отеля.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Зара воспитывает своих детей.