«До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Певица опубликовала пост в социальных сетях в честь Дня святого Валентина.
Певица Диана Гурцкая разместила архивное фото с супругом Петром Кучеренко в честь Дня святого Валентина. Кадр публикует VOICE.
В социальных сетях знаменитость заявила, что Петр смог сделать ее самой счастливой женщиной.
«Ты умел украшать романтикой нашу любовь, а теперь своим светом и неосязаемым теплом украшаешь каждый мой жест, мое решение и мой жизненный путь», — отметила она.
Гурцкая назвала лучшие качества покойного супруга, которые пообещала привить их общему сыну — 17-летнему Константину. Она отметила, что Петр «любил по-настоящему» и отдавал «всего себя» любимой.
Подписчики Гурцкая поздравили ее с праздником, а также оценили трогательную речь знаменитости.
«Очень мудрые слова. До слез»;
«С Днем святого Валентина, моя любимая певица»;
«Признание, идущее от сердца», — написали они.
Супруга певицы — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — не стало в 2023 году. Это случилось, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.
Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его. До дома оставалось лететь всего несколько часов. Певица тяжело переживала утрату. Справиться с горем ей помог сын Константин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Гурцкая рассказала об отношениях с мужем.
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