«Любовь сильнее смерти»: Диана Гурцкая почтила память мужа

Певица до сих пор не может смириться с утратой близкого человека.

Народная артистка РФ Диана Гурцкая почтила память мужа, который ушел из жизни ровно два года назад.

Артистка призналась в личном блоге, что после смерти супруга мир для нее замер. Гурцкая по-прежнему не может смириться с утратой близкого человека и учится любить его сквозь пространство.

«Больше всего ты хотел, чтобы мы шли вперед, не оглядываясь назад. С неосязаемым светом и твоим чутким взором идти правда легче, ведь наши судьбы отныне под надежным крылом. Одно я знаю наверняка — ты всегда рядом, потому что любовь определенно точно сильнее смерти. Покойся с миром, мой родной, мы тебя не подведем!» — написала артистка.

Супруг Дианы, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко, умер в 2023 году. Все произошло, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь. До дома оставалось лететь всего несколько часов.

Позднее семья Кучеренко рассказала, что он очень хотел избежать этой командировки, однако сделать этого не получилось. Проблемы со здоровьем начались у супруга певицы еще во время перелета в Гавану, так что все время он провел в номере отеля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Гурцкая рассказала об отношениях с мужем. Петр Кучеренко дарил певице всепоглощающую любовь, и только смерть смогла их разлучить. С ним она познакомилась благодаря журналистке Ирине Хакамада в 2002 году. Сначала артистка стеснялась мужчину и даже не подразумевала, что он станет любовью всей ее жизни.