«Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия

Артистка выразила признательность своему наследнику за поддержку после утраты супруга.

Единственному сыну певицы Дианы Гурцкая — Константину — исполнилось 29 июня 18 лет. Артистка поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых запечатлена с наследником на одном из недавних мероприятий, и трогательно поздравила своего ребенка с совершеннолетием.

«В моей жизни маленьким комочком счастья появился ты, сынок. Поразительно быстротечно время и вот — передо мной не по годам мудрый и взрослый парень, который впитал все то лучшее, что позволяет ему с высоко поднятой головой, большим сердцем и чистыми помыслами смотреть в безусловно светлое будущее», — написала Гурцкая.

Артистка также выразила признательность своему сыну за поддержку после утраты супруга.

«Ты моя опора, ты мой смысл жизни, я всегда буду рядом, ровно как и папа, который оберегает тебя с небес. Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь», — с нежностью сказала певица.

Супруга певицы — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — не стало в 2023 году. Это случилось, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минеральных водах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его. До дома оставалось лететь всего несколько часов. Певица тяжело переживала утрату.