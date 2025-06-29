«Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Диана Гурцкая трогательно обратилась к сыну в день его 18-летия

Гурцкая поздравила сына с совершеннолетием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Артистка выразила признательность своему наследнику за поддержку после утраты супруга.

Единственному сыну певицы Дианы Гурцкая — Константину — исполнилось 29 июня 18 лет. Артистка поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых запечатлена с наследником на одном из недавних мероприятий, и трогательно поздравила своего ребенка с совершеннолетием.

«В моей жизни маленьким комочком счастья появился ты, сынок. Поразительно быстротечно время и вот — передо мной не по годам мудрый и взрослый парень, который впитал все то лучшее, что позволяет ему с высоко поднятой головой, большим сердцем и чистыми помыслами смотреть в безусловно светлое будущее», — написала Гурцкая.

Артистка также выразила признательность своему сыну за поддержку после утраты супруга.

«Ты моя опора, ты мой смысл жизни, я всегда буду рядом, ровно как и папа, который оберегает тебя с небес. Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь», — с нежностью сказала певица.

Супруга певицы — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — не стало в 2023 году. Это случилось, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минеральных водах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его. До дома оставалось лететь всего несколько часов. Певица тяжело переживала утрату.

 

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
20 мая
«Любовь сильнее смерти»: Диана Гурцкая почтила память мужа
14 февр
«До слез»: Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу
24 янв
«Это моя работа»: как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа
21 янв
«Я стану ее глазами»: как умерший муж Дианы Гурцкая собирался делать ей предложение
21 окт
Словно дворец: на могиле мужа певицы Дианы Гурцкая появился необычный памятник
24 сент
«Буду любить тебя вечно»: Гурцкая обратилась к умершему мужу в годовщину свадьбы
8 сент
Как лебедь — раз и навсегда: как живет Диана Гурцкая после смерти любимого мужа
2 июл
«Я знаю точно — ты здесь»: как Диана Гурцкая потеряла самых близких людей
30 июн
«Папа и сейчас видит»: Диана Гурцкая вспомнила о муже в день рождения сына
5 июн
Прошел год: как живет Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко
+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:27
В США пригрозили торговым партнерам России пошлинами в 500%
20:04
«Терапия для души»: Ирина Ортман спела для пациентов донецкой больницы
19:47
«Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия
19:28
Костюмированный сап-фестиваль пройдет в Москве 13 июля
19:04
«Записан на 70%»: когда ждать новый альбом Басты и Гуфа
18:56
«Алые паруса — 2025»: симфония надежды, мечты и побед

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
«Алые паруса — 2025»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025