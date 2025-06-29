«Всегда буду рядом, как и папа»: Гурцкая обратилась к сыну в день его 18-летия
Диана Гурцкая трогательно обратилась к сыну в день его 18-летия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Артистка выразила признательность своему наследнику за поддержку после утраты супруга.
Единственному сыну певицы Дианы Гурцкая — Константину — исполнилось 29 июня 18 лет. Артистка поделилась с поклонниками архивными фотографиями, на которых запечатлена с наследником на одном из недавних мероприятий, и трогательно поздравила своего ребенка с совершеннолетием.
«В моей жизни маленьким комочком счастья появился ты, сынок. Поразительно быстротечно время и вот — передо мной не по годам мудрый и взрослый парень, который впитал все то лучшее, что позволяет ему с высоко поднятой головой, большим сердцем и чистыми помыслами смотреть в безусловно светлое будущее», — написала Гурцкая.
Артистка также выразила признательность своему сыну за поддержку после утраты супруга.
«Ты моя опора, ты мой смысл жизни, я всегда буду рядом, ровно как и папа, который оберегает тебя с небес. Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь», — с нежностью сказала певица.
Супруга певицы — замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко — не стало в 2023 году. Это случилось, когда он возвращался из командировки на Кубу. Находясь в самолете, мужчина почувствовал, что у него болит сердце.
Пилоты совершили экстренную посадку в Минеральных водах и вызвали к борту скорую помощь, однако врачи по прибытии не смогли реанимировать его. До дома оставалось лететь всего несколько часов. Певица тяжело переживала утрату.
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