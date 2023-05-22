В ФРГ сообщили о причастности украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Süddeutsche Zeitung: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны двое украинцев
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Европейские СМИ, которым известны данные расследования подрывов газопроводов, выяснили, что у следователей есть и вторая версия случившегося. След также ведет к гражданам Украины.
К подрывам «Северных потоков», произошедших осенью прошлого года, могут быть причастны две гражданки Украины. К такому выводу пришли обозреватели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung с другими европейскими журналистами. Женщины владели туристическим агентством Feeria Lwowa, которое арендовало яхту «Андромеда». Именно на ней подозреваемые в подрыве газопроводов могли добраться к ним.
«Многое говорит в пользу того, что Feeria Lwowa — всего лишь фиктивная компания: нет сотрудников, нет собственных офисов, нет сайта, с кем можно связаться лично: звучит подозрительно», — сказано в материале.
Feeria Lwowa основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины. А ликвидирована 15 мая 2023 года. По второй же версии, к подрывам «Северных потоков» причастен другой украинец. Мужчине 26 лет и, предположительно, он военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ожидает президента Украины Владимира Зеленского.
- 16 мая
- Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
- 4 мая
- Газовый вопрос: немецкий политик счел ошибкой отказ Германии от российского топлива
- 3 мая
- Швеция ответила «формальной отпиской» на требование РФ расследовать взрывы на СП
- 21 апр
- Новая сенсация: в Дании назвали способ отхода диверсантов с места подрыва СП
- 19 апр
- В Кремле опровергли сообщения о диверсионных планах России в Европе
- 13 апр
- Развеял сомнения: Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков»
- 11 апр
- Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
- 6 апр
- Херш раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» польско-украинской группой
- 5 апр
- Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках»
- 4 апр
- Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»
Читайте также
93%
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?