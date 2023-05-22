В ФРГ сообщили о причастности украинцев к взрывам на «Северных потоках»

Европейские СМИ, которым известны данные расследования подрывов газопроводов, выяснили, что у следователей есть и вторая версия случившегося. След также ведет к гражданам Украины.

К подрывам «Северных потоков», произошедших осенью прошлого года, могут быть причастны две гражданки Украины. К такому выводу пришли обозреватели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung с другими европейскими журналистами. Женщины владели туристическим агентством Feeria Lwowa, которое арендовало яхту «Андромеда». Именно на ней подозреваемые в подрыве газопроводов могли добраться к ним.

«Многое говорит в пользу того, что Feeria Lwowa — всего лишь фиктивная компания: нет сотрудников, нет собственных офисов, нет сайта, с кем можно связаться лично: звучит подозрительно», — сказано в материале.

Feeria Lwowa основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины. А ликвидирована 15 мая 2023 года. По второй же версии, к подрывам «Северных потоков» причастен другой украинец. Мужчине 26 лет и, предположительно, он военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

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