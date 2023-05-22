Захарова иронично ответила Зеленскому на сравнение Артемовска и Хиросимы

Захарова обвинила Белый дом в произошедших в Артемовске и Хиросиме событиях
Фото: REUTERS / Louise Delmotte
Украинский президент сравнил события в Артемовске с ядерным ударом США по Хиросиме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала США виновными в произошедших событиях в Артемовске и Хиросиме. Так политик прокомментировала речь президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил эти два факта по масштабу.
«Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Трагедия в Хиросиме произошла 6 августа 1945 года. Американский бомбардировщик сбросил на город четырехтонную урановую бомбу «Малыш». Сколько людей погибло от взрывной волны и сколько затем от радиации, до сих пор точно не установлено. По некоторым данным, число жертв — более 324 тысяч.
Бои за Артемовск начались после того, как президент России Владимир Путин объявил старт специальной военной операции по защите Донбасса. Тогда главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередной атаки киевского режима на линиях соприкосновения. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент еще самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Владимира Зеленского 20 мая 2024 года.
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