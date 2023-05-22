В Кремле ответили на предложение выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 169 0

Будет ли глава государства вновь баллотироваться на высокий пост?

В Кремле ответили на предложение выдвинуть Путина на президентские выборы в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова выдвинуть действующего главу РФ Владимира Путина на президентские выборы в 2024 году. Во время общения с журналистами Песков назвал подобные инициативы доказательством высокого уровня поддержки настоящему руководству России.

«Это еще один важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения в целом», — отреагировал официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что лично заметил предложение Миронова. По его словам, ощущение высоко уровня поддержки остается важным для главы государства.

Ранее в Кремле отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «вассальной зависимости» РФ от Китая. Как отметил Дмитрий Песков, на Западе не понимают сути происходящего, пока Москва и Пекин выстраивают партнерские отношении в соответствии с национальными интересами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении.

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