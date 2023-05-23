Глава разведслужбы ФРГ Каль восхищен мощью армии России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Ни о какой слабости не может быть и речи. Защитники Донбасса уверенно идут вперед!

Глава разведслужбы ФРГ Каль восхищен мощью армии России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Армия России все еще способна вести долгосрочные боевые действия. К такому мнению пришла Федеральная разведслужба Германии (BND), рассказал изданию Welt глава ведомства Бруно Каль.

«Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами», — сказал Каль.

Он также добавил, что ни о какой слабости в отношении России не может быть и речи.

До этого военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие пытаются преувеличить слабость армии Российской Федерации и посоветовал на это не надеется, а быть начеку.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ruu рассказал о том, как армия России нанесла поражение противнику в Угледаре.

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