Минобороны РФ: в Белгородской области боевиков Украины заблокировали и разгромили

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 99 0

Украинские террористы попытались атаковать российский регион, но были полностью повержены.

Минобороны РФ: в Белгородской области боевиков Украины заблокировали и разгромили

Фото: Reuters / NADJA WOHLLEBEN

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В Белгородской области боевиков Украины заблокировали и разгромили. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Украинские террористы зашли на территорию российского региона накануне. Победить их удалось благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников Росгвардии, ФСБ, Вооруженных сил РФ.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — подчеркнул официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в Кремле наградил российских служащих за проявленный героизм.

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