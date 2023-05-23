Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу в ресторане

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 44 0

Режиссер Вуди Аллен спас жизнь подавившемуся другу приемом Геймлиха

Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу в ресторане

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PHOTOlink / MediaPunch

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Что произошло в общественном месте и почему знаменитость можно считать настоящим героем?

Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу Эндрю Штейну в итальянском ресторане в Нью-йорке. Об этом сообщает издание Page Six

Четырехкратный обладатель премии «Оскар», видимо, имеет все задатки талантливого спасателя. Так, инцидент произошел, когда Штейн подавился куском свинины и почти перестал дышать.

Но Аллен быстро среагировал и оказал помощь приятелю, применив прием Геймлиха. Он обхватил друга двумя руками и надавил ему на живот с удивительной силой и энергичностью, чтобы злосчастный кусок мяса вылетел из горла Штейна. 

«Вскоре после того, как мы начали есть, кусок мяса застрял у меня в горле, и я с трудом дышал. Я начал паниковать. Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — заявил Эндрю.

Штейн отметил, что момент был похож на сцену из фильма Аллена. Он похвалил находчивость режиссера и заявил, что обязан ему жизнью.

В 1992 году голливудский мастер с помощью такого же приема спас бывшего продюсера американского телешоу Джин Думэниен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином.

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