Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу в ресторане
Режиссер Вуди Аллен спас жизнь подавившемуся другу приемом Геймлиха
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PHOTOlink / MediaPunch
Что произошло в общественном месте и почему знаменитость можно считать настоящим героем?
Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу Эндрю Штейну в итальянском ресторане в Нью-йорке. Об этом сообщает издание Page Six.
Четырехкратный обладатель премии «Оскар», видимо, имеет все задатки талантливого спасателя. Так, инцидент произошел, когда Штейн подавился куском свинины и почти перестал дышать.
Но Аллен быстро среагировал и оказал помощь приятелю, применив прием Геймлиха. Он обхватил друга двумя руками и надавил ему на живот с удивительной силой и энергичностью, чтобы злосчастный кусок мяса вылетел из горла Штейна.
«Вскоре после того, как мы начали есть, кусок мяса застрял у меня в горле, и я с трудом дышал. Я начал паниковать. Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — заявил Эндрю.
Штейн отметил, что момент был похож на сцену из фильма Аллена. Он похвалил находчивость режиссера и заявил, что обязан ему жизнью.
В 1992 году голливудский мастер с помощью такого же приема спас бывшего продюсера американского телешоу Джин Думэниен.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином.
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