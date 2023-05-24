Буланова назвала Тину Тернер одной из великих артисток современности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 281 0

Американская певица скончалась в возрасте 83 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Заслуженная артистка России Татьяна Буланова назвала американскую певицу Тину Тернер выдающейся исполнительницей своего времени.

«Очень печально, очень жалко. Мне она нравилась как артистка. Одна из великих артисток современности. Очень печальная новость», — сказала Буланова в беседе с 5-tv.ru.

У «Королевы рок-н-ролла» была сложная судьба — она была сиротой, первый брак закончился скандалом и судом. Кроме того, Тернер пережила своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти Тины Тернер. Причиной смерти стала продолжительная болезнь исполнительницы. Она скончалась в своем собственном доме недалеко от Цюриха в возрасте 83 лет. Известно, что ее близкие были рядом с ней в момент кончины.

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