Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 94 0

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Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Северный поток

Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России, где им вручили ноту протеста из-за отсутствия у Москвы результатов расследований теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

В МИД также ответили, что перечисленные страны неспособны обеспечить транспарентность следственных действий.

«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны. При этом неслучайно в СМИ сбрасываются „утечки“ малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию», — говорится в сообщении.

Добавляется, что Россия будет продолжать добиваться проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению немецких журналистов, к подрывам «Северных потоков» могут быть причастны две гражданки Украины.

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