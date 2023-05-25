Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России
Дипломатам предъявили протест. С чем он связан?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Послы Германии, Дании и Швеции были вызваны в МИД России, где им вручили ноту протеста из-за отсутствия у Москвы результатов расследований теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
В МИД также ответили, что перечисленные страны неспособны обеспечить транспарентность следственных действий.
«Констатировано отсутствие заинтересованности упомянутых стран в установлении подлинных обстоятельств данной диверсии. Напротив, своими действиями они явно затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления, за которым, как мы думаем, стоят известные страны. При этом неслучайно в СМИ сбрасываются „утечки“ малоправдоподобных версий с желанием запутать ситуацию», — говорится в сообщении.
Добавляется, что Россия будет продолжать добиваться проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению немецких журналистов, к подрывам «Северных потоков» могут быть причастны две гражданки Украины.
- 24 мая
- МО: после терактов на «Северных потоках» ВС РФ усилили защиту на подобных объектах
- 24 мая
- ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» с помощью беспилотных катеров
- 22 мая
- В ФРГ сообщили о причастности украинцев к взрывам на «Северных потоках»
- 16 мая
- Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
- 4 мая
- Газовый вопрос: немецкий политик счел ошибкой отказ Германии от российского топлива
- 3 мая
- Швеция ответила «формальной отпиской» на требование РФ расследовать взрывы на СП
- 21 апр
- Новая сенсация: в Дании назвали способ отхода диверсантов с места подрыва СП
- 19 апр
- В Кремле опровергли сообщения о диверсионных планах России в Европе
- 13 апр
- Развеял сомнения: Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков»
- 11 апр
- Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
Читайте также
78%
-0.20 86.20
-0.35
Нашли ошибку?