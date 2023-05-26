США уличили в провокациях для развязывания конфликта на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Экономист Сакс: США устроили две провокации для развязывания конфликта на Украине

США уличили в провокациях для развязывания конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Adam Schultz

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Признание того факта, что конфликт был спровоцирован помогло бы понять, как его разрешить, считает эксперт.

Американцы устроили несколько провокаций для развязывания конфликта на Украине. Об этом сообщает экономист Джеффри Сакс в статье для издания Common Dreams.

По его словам, одной из первых провокаций было стремление США расширить НАТО за счет включения Украины и Грузии. Для какой цели? Конечно же, чтобы окружить Россию в Черноморском регионе странами альянса. А вот установление режима русофобии на Украине еще в феврале 2014 года стало второй и самой сильной провокацией.

«Ключ к миру на Украине лежит через переговоры, основанные на нейтралитете Украины и не расширении НАТО», — заключил Сакс.

Эксперт также добавил несколько причин, по которым Соединенным Штатам Америки невыгодно признаваться в провоцировании конфликта. Например, это точно подтвердило бы то, что его можно было избежать. Второе — это нежелание президента США Джо Байдена раскрывать свою роль в свержении бывшего президента Виктора Януковича. И последняя причина заключается в том, что Белый дом никак не заинтересован в мирных переговорах, так как в таком случае подорвется стремление администрации к расширению Североатлантического альянса.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД РФ обвинил США в безответственности из-за угроз об ударах по Крыму.

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