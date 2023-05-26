«Это разбивает мне сердце»: Селин Дион отменила турне из-за неизлечимой болезни

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Полина Долгова
Полина Долгова 30 0

Певица Селин Дион отменила турне из-за неизлечимой болезни

«Это разбивает мне сердце»: Селин Дион отменила турне из-за неизлечимой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Jacques Boissinot

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Артистка рассказала, что упорно борется с недугом, но пока у нее не хватает сил победить.

Мировая суперзвезда Селин Дион рассказала, что отменила турне из-за неизлечимой болезни. Дело в том, что у певица обнаружили синдром мышечной скованности. Концерты должны были состояться в Европе с 2023 по 2024 год, сообщает официальный сайт певицы.

В своем обращении к поклонникам исполнительница выразила сожаление в связи с отменой концертов и призналась, что с нетерпением ждет возможности выйти на сцену.

«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас», — написала знаменитость.

Артистка рассказала, что упорно борется с недугом, но не может восстановить силы на 100%, поэтому гастроли могут очень трудными для нее.

«Это несправедливо по отношению к вам и это разбивает мне сердце, но будет лучше, если мы отменим все прямо сейчас до того момента, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену», — добавила Дион.

В конце текста звезда отметила, что не сдается и ждет момента, когда снова увидит своих поклонников.

Врачи обнаружили у 54-летней знаменитости синдром мышечной скованности не так давно. При таком заболевании мышцы бесконтрольно напрягаются, а человек становится похожим на статую. Заболевание настолько редкое, что им страдает один человек на миллион. 

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что таролог объяснила опасный диагноз Селин Дион. 

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