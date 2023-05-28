Отдых от «наставлений»: Топалов сообщил о разлуке с Тодоренко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 66 0

Влад Топалов сообщил о разлуке с Региной Тодоренко из-за командировки

Отдых от «наставлений»: Топалов сообщил о разлуке с Тодоренко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Всему виной — работа. Но как долго супруги будут находиться порознь друг от друга?

Певец Влад Топалов сообщил о разлуке с женой Региной Тодоренко. На днях в своем блоге телеведущая рассказала, что взяла младшего сыну Мирослава и улетела в Белоруссию, а вскоре вещи стал собирать и Топалов. Он сообщил, что отправился в Новокузнецк. По этому случаю показал фото со старшим сыном Михаилом перед уездом.

«Мама уехала. Сегодня папа улетает в командировку. У сына заслуженный отдых от „наставлений“, „нравоучений“ и вечных „нет“ и „нельзя“. Буду скучать. Здоровый образ жизни на высоте у нас», — подписал снимок артист.

амамамС кем именно останется старший сын, Топалов не рассказал. Instagram* / vladtopalovofficial

Подобным сообщением Топалов подогрел слухи о семейных проблемах. Многие подумали, что таким образом знаменитость пытается убежать от жены и заполнить свою жизнь больше рабочими делами. Но пара продолжает закрывать глаза на пересуды. По их словам, в их отношениях все хорошо.

Хотя идеально было не всегда. За пять лет брака в их отношениях наступал кризис, который чуть не довел пару до развода. Но Топалов взял ситуацию в свои руки и не отпустил любимую. Вместе было принято решение работать над отношениями. Они обратились к психологу. На приеме специалист предложил им выполнить задание — устроить друг другу романтическое свидание. Тодоренко восприняла предложение сначала как глупость. Но, немного подумав, все же решила попробовать. В результате сеансы со специалистом помогли сохранить отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается сын актера Стивена Сигала.

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