Рэпер Гуф с женой с размахом отметили первый день рождения дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67 0

Ради малышки пара закатила грандиозное торжество с воздушными шарами, батутами, сладостями и аниматорами.

Фото, видео: Instagram* / yuliyakorolevaa; 5-tv.ru

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Рэпер Гуф с женой Юлией Королевой после череды недавних скандалов с размахом отметили первый день рождения дочери Тины. Звездные родители на торжестве выглядели счастливыми и любящими друг друга.

Для малышки они прикупили розовые розы, столы украсили скатертями нежно-розового цвета, площадку украсили воздушными шарами, плюшевой мебелью и батутами. Тину в этот день развлекали феи-аниматоры. Конечно же, и без сладкого угощения не обошлось, а также мыльных пузырей. Праздник отмечали на свежем воздухе под веселую музыку.

Виновница торжества также успела прокатиться на игрушечном Mercedes красного цвета, которым дистанционно управлял рэпер. Годовалая Тина вовсе не испугалась транспорта, а чувствовала себя спокойно и расслабленно.

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Как известно, Гуф и Юлия Королева поженились зимой 2021 года. Для артиста рождение Тины стало особым событием — он всегда мечтал о дочери и, наконец, судьба сделала ему такой подарок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-жена рэпера Гуфа отреагировала на его воссоединение с семьей.

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