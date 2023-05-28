Украинский генерал обвинил Зеленского в слежке за Залужным: «Доходит до маразма»

Исчезновение главкома ВСУ из публичного поля — заслуга офиса президента Украины. Там испугались поражения на грядущих выборах, уверен генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный исчез из информационного пространства из-за президента Украины Владимира Зеленского. Он испугался, что популярный в своей стране военачальник может сам стать главой государства. Таким мнением поделился генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос.

«Офис (Зеленского. — Прим. ред.) красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

По его словам, люди из окружения нынешнего президента Украины уже «распланировали» выборы. Увидев политическую угрозу в Залужном, они под различными предлогами начали заменять его ставленников на тех, кто лоялен к Зеленскому.

«Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом — для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит… Это уже доходит до маразма», — заявил генерал.

Кривонос подчеркнул, что такие поступки «показывают сущность» нынешней власти на Украине.

«Назначит не Зеленский»: кто может заменить главкома ВСУ Залужного

Недавно в прессе появились сообщения о том, что Залужного тяжело ранили под Херсоном. Уточнялось, что это произошло в начале мая при ракетном ударе по командному пункту ВСУ в районе села Посад-Покровское.

После этого распространились слухи о том, что Залужному сделали трепанацию черепа. Его длительное отсутствие на публике объяснялось реабилитацией. Другие источники и вовсе уверяли, что военный погиб.

Минобороны Украины, в свою очередь, опубликовало несколько дней назад видео с Залужным, на котором тот сидел в кресле без следов ранений. Однако нет информации о том, когда именно был снят этот ролик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной исчезновения главкома Залужного стали разногласия с Зеленским по поводу контрнаступления.