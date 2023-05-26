«Назначит не Зеленский»: кто может заменить главкома ВСУ Залужного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Политолог Мезюхо: Главкома ВСУ Залужного может заменить глава украинской военной разведки Буданов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Украина всячески пытается показать миру, что с главкомом ВСУ Валерием Залужным все на самом деле в порядке. Однако показанные кадры все больше заставляют думать, что скоро его сменят на посту.

Вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного с каждым днем все больше слухов. Пропав на несколько недель из поля зрения, 25 мая он появился на публике, сидя за столом. Что породило еще больше слухов о его ранении. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо рассказал, кто может занять пост в случае, если по состоянию здоровья Залужный не сможет продолжать службу.

«Одним из претендентов на пост Залужного может выступить Кирилл Буданов — глава украинской военной разведки. Я думаю, что сам он не заинтересован в таком назначении. Буданов становится кандидатом номер один в случае смерти президента Украины Владимира Зеленского», — отметил эксперт.

При этом на Украине версия о состоянии здоровья Залужного и его местонахождении разнятся. Так, 22 мая представитель хакерской группы «Джокер ДНР» подтвердил тяжелое ранение главкома ВСУ. А на днях с Залужным появилось видео в сети. Правда, когда были сняты кадры и где, неизвестно.

«Тем не менее, конечно, сегодня можно говорить о том, что Запад заинтересован в том, чтобы Залужный и дальше выполнял полномочия главкома. Силовой блок на Украине сейчас поставлен таким образом, что можно говорить о неком балансе интересов. Выпадение Залужного из этой схемы может произвести эффект взорвавшейся бомбы внутри военно-политического руководства Украины», — добавил Мезюхо.

Однако в случае, если Залужный действительно не сможет продолжить службу, решение о замене будет принимать вовсе не Зеленский, а его западные коллеги, которые активно помогают поставками военной техники и оружия на Украину.

«Нового главнокомандующего будет назначать не Зеленский, а американцы, возможно, посовещавшись с британцами. Не исключаю того, что между Лондоном и Вашингтоном могут возникнуть разногласия в случае принятия кадрового решения о назначении нового главнокомандующего ВСУ», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой коррупционный скандал попала партия Владимира Зеленского.

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