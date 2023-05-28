Удар в спину: в Киеве раскрыли, с кем Зеленскому придется побороться за власть

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 244 0

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому придется побороться за власть с Залужным

Удар в спину: в Киеве раскрыли, с кем Зеленскому придется побороться за власть

Фото: www.globallookpress.com / Chris Emil JanÃŸEn

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

На Украине уверены, что предатели скрываются в руководстве ВСУ и уже скоро они захотят выйти на столкновение.

Олег Соскин — бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы — считает, что действующему главе страны Владимиру Зеленскому придется побороться за власть с военачальником ВСУ Валерием Залужным. Об этом Соскин рассказал в видеоролике для своего YouTube-канала.

По словам украинского политического деятеля, рано или поздно Зеленский и Залужный придут к противостоянию. Он отметил, что столкновение это может быть как политическим, так и военным.

«Это часто бывает, классика жанра», — прокомментировал он.

Соскин в заключении добавил, что Зеленского может ожидать сценарий, согласно которому в истории развивались многие перевороты. В прошлом столетии нередко встречались случаи, когда военачальник армии «устранял» главу страны во время продолжающегося конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский генерал обвинил Зеленского в слежке за Залужным. По его словам, офис президента Незалежной «доходит до маразма» из-за опасений в политической угрозе, исходящей от главкома ВСУ.

Тема:
Украинский кризис
27 мая
Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
27 мая
Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине
26 мая
«Промыли мозги»: как израильтян убеждают поддерживать Киев
24 мая
«Большие клубы дыма»: в Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на дорогу
23 мая
«Остается самым страшным секретом»: Зеленский скрывает правду о потерях ВСУ
23 мая
Глава разведки ФРГ заявил о наличии у России ресурсов для продолжения СВО на «длинной дистанции»
23 мая
Автор стратегии войны в Ираке: ВСУ могут повторить судьбу вермахта в Арденнах
22 мая
Нужно несколько лет: почему поставки западной техники бесполезны для ВСУ
22 мая
Угроза реальна: что будет с миром в случае дефолта в США
22 мая
Может покинуть свой пост: стало известно, куда пропал главком ВСУ Залужный
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
Минобороны: на купянском направлении уничтожены склады «иностранного легиона»
14:31
Reuters: КНДР огородилась стеной от РФ и Китая за время пандемии
14:20
ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
14:15
«Царит большая неопределенность»: как заработать на криптовалюте в кризис
14:06
Умер звезда сериала «Шоссе 66» Джордж Махарис
13:50
Удар в спину: в Киеве раскрыли, с кем Зеленскому придется побороться за власть

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
Какую опасность для здоровья скрывают соленья? Ответ диетолога
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни
Чей град сильнее? Москва и Петербург соревнуются, у кого погода хуже

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023