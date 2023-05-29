Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Глава оборонного ведомства высоко оценил их работу в ходе спецоперации.

Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В России 29 мая отмечается День военного автомобилиста. Министр обороны страны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

«На всех этапах своей более чем вековой истории личный состав автомобильных войск вносил значимый вклад в обеспечение безопасности страны. Сегодня воины-автомобилисты, верные героическим традициям предшественников, успешно овладевают новейшими образцами вооружения и военной техники, совершенствуют профессиональное мастерство. ‹...› Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!» — сказал Шойгу в поздравительной телеграмме, опубликованной в Telegram-канале возглавляемого им ведомство.

Шойгу также указал, что сегодня автомобильные войска в ходе спецоперации эффективно выполняют поставленные перед ними задачи даже в самых непростых условиях обстановки.

Накануне, 28 мая, в России отмечали День пограничника. С поздравлением к работникам в этой сфере обратился президент РФ Владимир Путин. Он выразил благодарность каждому защитнику границ страны за добросовестную службу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин вручил в Кремле госнаграды гражданам нашей страны за их подвиги.

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