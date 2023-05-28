«Вы — наследники победителей»: Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 52 0

Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; Telegram / Кремль. Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России поблагодарил пограничные войска за ответственную службу.

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником. Он выразил свою благодарность каждому защитнику границ страны.

«Вы — потомки и наследники поколения победителей, сокрушившего нацизм, сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что служба в пограничных войсках всегда была ответственной и почетной. В своей поздравительной речи российский лидер выделил тех, кто защищает интересы России в ходе спецоперации.

«Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу и особенно отметить всех пограничников, участвующих в специальной военной операции, сражающихся с неонацистами. Уверен, что и впредь вы будете действовать самоотверженно, смело и четко», — сказал в своей поздравительной речи Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном Telegram-канале Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России поздравил российских солдат с полным освобождением Артемовска.

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