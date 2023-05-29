Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»
Ситуация на севере самопровозглашенной республики вновь обострилась. Удастся ли урегулировать конфликт?
Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard
Президент Сербии Александр Вучич не исключил еще большего обострения ситуации в Косово и Метохонии. Причиной возможной эскалации он назвал стремление премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти стать «местным Владимиром Зеленским».
«Я думаю, что грядет самая сложная ситуация в Косово и Метохии. Все благодаря провокационным действиям и безответственному поведению Альбина Курти. Опасаюсь крыпных конфликтов, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут этого терпеть», — цитирует Вучича издание Srbija Danas.
Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в нескольких населенных пунктах. Местные сербы пытались им помешать. После этого армия Сербии была приведена в состояние максимальной готовности.
Власти Приштины пытались поставить на руководящие посты на севере республики албанцев после состоявшихся в апреле выборов в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.
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