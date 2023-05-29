Рок-группа Киану Ривза Dogstar впервые выступила на сцене после 20-летнего перерыва

Музыкальная рок-группа голливудского актера Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 с небольшим лет. Трио приняло участие в фестивале BottleRock Napa Valley music в Калифорнии, в соцсетях появились фотографии и видео с выступления. Как сообщает издание Billboard, бас-гитара была и остается не просто увлечением звезды. В беседе с журналистами артист отметил, что хотел бы не «уделить этому время» в промежутках между киносъемками, а восстановить «то, что является частью его жизни».

Хотя группа Dogstar не выпускала альбом более двух десятилетий, Ривз говорит, что какое-то время он думал о воссоединении со своими приятелями Брэтом Домроузом (гитара и вокал) и Робом Мейлхаусом (ударные и клавиши). Сейчас, по словам актера, он и его товарищи просто зациклены на записи свежего альбома.

«Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям. Это то, чего мне всегда не хватало… Как только мы начали играть, и получилось действительно хорошо, позитивно и креативно, мы подумали: „Хорошо, давайте сделаем это“», — цитирует актера издание.

Архивное фото группы Dogstar. www.globallookpress.com / HAMPEL via www.imago-images.de

Впервые с 2002 года трио Dogstar вышло на сцену 27 мая. Музыканты исполнили девять песен с предыдущих альбомов Our Little Visionary 1996 года и Happy Ending 2000 года, а также презентовали три новых трека. В будущем они войдут в альбом, над которым работает группа. Дата релиза пластинки пока неизвестна, но Киану Ривз уже сейчас говорит, что команда «нашла звук», который оценят старые поклонники и новые слушатели.

Ривз и Мейлхаус основали Dogstar в 1991 году, через три года к ним присоединился Домроуз. За 11 лет они выпустили две упомянутые выше пластинки. В СМИ сообщалось, что новые песни могут выйти уже летом. Кроме того, ожидается клип на одну из композиций, и даже тур в поддержку альбома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киану Ривз готовится к тайной свадьбе.