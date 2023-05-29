Путин передал Токаеву записку на заседании ЕАЭС: что в ней было написано?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 134 0

Пресс-секретарь главы РК: Путин запиской ответил Токаеву на вопрос о железнодорожных тарифах

Путин передал Токаеву записку на заседании ЕАЭС: что в ней было написано?

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Российское правительство расставило все точки в вопросе железнодорожных тарифов. Однако Казахстан настаивает на продолжении переговоров.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай раскрыл содержание записки, которую глава РФ Владимир Путин предал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву. В беседе с РИА Новости он рассказал, что в своем послании российский лидер ответил на вопрос о ж/д перевозках.

Во время прошедшего в Москве заседания Высшего Евразийского экономического совета Путин протянул Токаеву небольшую заметку. После получения казахстанский лидер прочел ее и кивнул.

«Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — прокомментировал Желдибай содержание записки и уточнил, что данный вопрос был поставлен в рамках встречи лидеров ЕАЭС в узком составе.

Российское правительство, добавил пресс-секретарь Токаева, выразило свою точку зрения. Путин написал, что льготные тарифы могут быть применены лишь к продукции, которая имеет пункт назначения в Казахстане. Однако к товарам, которые следуют транзитом через РФ следует применять экспортный тарифный план.

Журналисты заметили, что после получения записки от Путина Токаев тоже написал что-то и передал бумагу членам делегации из Казахстана. Его пресс-секретарь сообщил, что в тот самый момент президент дал поручение правительству страны продолжить переговоры. Казахский лидер в своем письме подчеркнул, что диалог должен быть реализован в строгом соответствии с принципами договора о создании ЕАЭС от 2015 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Токаев ответил на приглашение Лукашенко вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

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