Длинные выходные ожидаются в июне в связи с празднованием Дня России

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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Тема:
День России

Не успели отгреметь майские праздники, когда у россиян было сразу две коротких рабочих недели, как на страну надвигаются новые длинные выходные.

Поводом станет День России, который отмечается 12-го июня. В этом году он выпадает на понедельник, а значит, с учетом субботы и воскресенья, выходные продлятся три дня.

На работу нужно будет выходить только во вторник 13-го. Таким образом рабочая неделя станет четырехдневной. После этого следующих длинных выходных придётся ждать аж до ноября, когда будет отмечаться День народного единства.

Тема:
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