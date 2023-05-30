Длинные выходные ожидаются в июне в связи с празднованием Дня России

Не успели отгреметь майские праздники, когда у россиян было сразу две коротких рабочих недели, как на страну надвигаются новые длинные выходные.

Поводом станет День России, который отмечается 12-го июня. В этом году он выпадает на понедельник, а значит, с учетом субботы и воскресенья, выходные продлятся три дня.

На работу нужно будет выходить только во вторник 13-го. Таким образом рабочая неделя станет четырехдневной. После этого следующих длинных выходных придётся ждать аж до ноября, когда будет отмечаться День народного единства.