Виктория Дайнеко о подготовке к лету: «На диетах не сижу, просто жду»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 927 0

Певица Виктория Дайнеко заверила, что не сидит на диетах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица не спешит похудеть к пляжному сезону. Гораздо больше ее волнует вопрос гардероба — не в чем выйти!

Певица Виктория Дайнеко рискнула снискать гнев многих девушек и женщин, голодающих перед началом пляжного сезона. Пока тысячи представительниц прекрасного пола пропадают в спортзалах, питаются маковым зернышком в день и изводят себя антицеллюлитными массажами, она просто… ждет! В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка заявила, что обеспокоена фигурой меньше, чем покупкой летних нарядов.

«Вообще к лету не готовлюсь, на диетах не сижу, поэтому просто жду. Вообще я понимаю, что мне нужно полностью обновить гардероб, потому что я подумала: «Лето, тепло, а мне нечего носить!“» — посмеялась звезда.

Виктория Дайнеко побеседовала с журналистами за кулисами XII ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая состоялась в «Крокус Сити Холле». По красной ковровой дорожке в тот день прошелся весь свет отечественного шоу-бизнеса — Полина Гагарина, Митя Фомин, Наталья Подольская, Мот с женой Марией Мельниковой, Ханна, Люся Чеботина, ЮрКисс, Ксения Бородина, Анастасия Волочкова, Оксана Самойлова и рэпер Джиган, Ида Галич, Дава, Александр Рогов и многие другие.

Тематикой дресс-кода церемонии был заявлен «Русский арт». Гости вдохновлялись традиционными мотивами, картинами живописцев и идеями дизайнеров-соотечественников. Блогер Карина Нигай заявила, что «хоронит» западную моду, чтобы дать дорогу российским художникам, а Митя Фомин и вовсе нарядился сказочным богатырем.

Ранее 5-tv.ru писал, кто получил главные награды премии RU.TV.

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