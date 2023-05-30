Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при атаке БПЛА в Москве

Никто из жителей домов, поврежденных при атаке БПЛА, серьезно не пострадал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он написал в своем Telegram-канале, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, помощь была оказана на месте.

На местах происшествий продолжают работать экстренные службы города.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее очевидцы рассказали 5-tv.ru о взрыве в Новой Москве. По их словам, Территория дома, где выбило окна, оцеплена.