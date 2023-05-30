Москвичи начинают возвращаться в свои дома после атаки БПЛА

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Собянин: эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома в Москве после атаки дронов

Москвичи начинают возвращаться в свои дома после атаки БПЛА

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Поручено устранить все повреждения на домах столицы в кратчайшие сроки.

Экстренными службами были проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных беспилотными летательными аппаратами зданий Москвы. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — написал Собянин.

Также он сообщил, что дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

В частности, инциденты произошли в жилых домах в Москве на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзная и на Ленинском проспекте. В результате на домах имеются повреждения. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие беспилотники использовались для атаки на Москву.

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