Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Глава АНО «ЦРТТ» Алексей Рогозин опроверг информацию, что Москву атаковали беспилотниками UJ-22 Airborne

Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Он опроверг информацию о том, что среди атаковавших Москву был новейший украинский военный беспилотник.

Ранее неизвестные беспилотные летательные аппараты самолетного типа с аэродинамической схемой «утка» использовались для атаки на Москву ранним утром, 30 мая. Об этом написал руководитель АНО «ЦРТТ», действительный государственный советник РФ 3 класса Алексей Рогозин в своем Telegram-канале.

В частности, он разобрал опубликованные в соцсетях и СМИ видео очевидцев и опроверг слухи о том, что среди атаковавших Москву был украинский военный беспилотник UJ-22 Airborne, назвав данную информацию неверной.

«Обратите внимание на диагональные балки внизу крыла — это так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета. У UJ-22 их нет, зато снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни и кому, к счастью, пока никто летать не запрещает», — написал Рогозин.

Также он поблагодарил военнослужащих за их службу и работу с ПВО.

«Успехов всем законопослушным пилотам малой авиации в борьбе за право летать», — заключил Рогозин.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько человек пострадали при атаке БПЛА на Москву.

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