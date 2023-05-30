Собянин поручил оперативно устранить последствия атаки беспилотников на Москву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 58 0

Незначительно повреждены были несколько зданий.

Собянин поручил оперативно устранить последствия атаки беспилотников на Москву

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ответственным ведомствам и службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом городской глава написал в своем Telegram-канале.

В публикации Собянин уточнил, что спецслужбы завершили проводить мероприятия по изучению и оценке последствий, к которым привела атака БПЛА. Он отметил, что несколько домов получили незначительные повреждения. Ранее эвакуированные москвичи начали возвращаться в здания, добавил он.

Утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать несколько беспилотников в небе. Как уточнили в Минобороны РФ, террористический киевский режим предпринял попытку атаковать российскую столицу при помощи восьми дронов самолетного типа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что местные жители могли слышать громкие хлопки — это была работа систем противовоздушной обороны. Известно, что все вражеские аппараты были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА.

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