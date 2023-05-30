Собянин поручил оперативно устранить последствия атаки беспилотников на Москву

Незначительно повреждены были несколько зданий.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ответственным ведомствам и службам в кратчайшие сроки ликвидировать последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом городской глава написал в своем Telegram-канале.
В публикации Собянин уточнил, что спецслужбы завершили проводить мероприятия по изучению и оценке последствий, к которым привела атака БПЛА. Он отметил, что несколько домов получили незначительные повреждения. Ранее эвакуированные москвичи начали возвращаться в здания, добавил он.
Утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать несколько беспилотников в небе. Как уточнили в Минобороны РФ, террористический киевский режим предпринял попытку атаковать российскую столицу при помощи восьми дронов самолетного типа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что местные жители могли слышать громкие хлопки — это была работа систем противовоздушной обороны. Известно, что все вражеские аппараты были ликвидированы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА.
- 30 мая
- «Алчные и кровожадные»: сенатор от ДНР Никонорова об атаке беспилотников на Москву
- 30 мая
- «Максимально оперативно»: политолог оценила работу спецслужб в ходе атаки дронов
- 30 мая
- Песков: после атаки БПЛА угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет
- 30 мая
- В Кремле отреагировали на попытку Киева атаковать Москву беспилотниками
- 30 мая
- В Кремле атаку БПЛА на Москву назвали ответом на удары по объекту на Украине
- 30 мая
- Путин получал доклады об атаке БПЛА на Москву в режиме реального времени
- 30 мая
- Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Красногорском районе
- 30 мая
- В Минобороны назвали число задействованных для атаки на Москву беспилотников
- 30 мая
- Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА
- 30 мая
- Москвичи начинают возвращаться в свои дома после атаки БПЛА
Читайте также
30%
0.09 85.90
-0.02
Нашли ошибку?