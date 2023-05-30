Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА

Журналистам поручено опираться только на официальные источники информации.
Фото: 5-tv.ru
Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации по атаке беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве сообщили, что уже выявили в социальных сетях публикации с ложными данными «об обстоятельствах происшествий в столице». О чем именно шла речь в фейковых публикациях, не уточняется.
«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.
Также в прокуратуре порекомендовали журналистам и блогерам воздержаться от распространения ложных данных и при подготовке сообщений опираться на официальные источники.
Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны
Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве.
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