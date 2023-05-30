Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Журналистам поручено опираться только на официальные источники информации.

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки после атак БПЛА

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Прокуратура Москвы предостерегла об ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации по атаке беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве сообщили, что уже выявили в социальных сетях публикации с ложными данными «об обстоятельствах происшествий в столице». О чем именно шла речь в фейковых публикациях, не уточняется.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре порекомендовали журналистам и блогерам воздержаться от распространения ложных данных и при подготовке сообщений опираться на официальные источники.

Рогозин: для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве.

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