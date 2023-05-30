Госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Медики каждый день рискуют своей жизнью, спасая жизни людей.

Госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил работу военных медиков, а также сообщил о награжздении Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского орденом Александра Невского.

Он отметил, что медики, рискуя жизнью, спасают военнослужащих и оказывают помощь мирным жителям.

«Более 75% специалистов медицинской службы получили боевой опыт в зоне специальной военной операции. Указом президента России Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского награжден орденом Александра Невского. Поздравляем наших коллег», — заявил Шойгу.

До этого стало известно о том, что в России запускают программу компенсаций военным медикам. Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизоны, с будущего года начнут получать единовременные выплаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России появятся выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны.

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