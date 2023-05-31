Песков объяснил слова Путина о работе системы ПВО в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 23 0

В Кремле считают, что военные сработали эффективно во время атаки дронов.

Песков объяснил слова Путина о работе системы ПВО в Москве

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Президент России Владимир Путин оценил работу системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве после атаки дронов как удовлетворительную и штатную. Данные слова объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для усовершенствования системы ПВО», — уточнил представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Утром во вторник, 30 мая, в некоторых районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Позднее Владимир Путин отреагировал на ситуацию, заявив, что «система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США поощряют все последующие столкновения России и Украины, и как бы разрешают Киеву продолжать провокации, публично игнорируя недавние атаки дронов на Москву. Такое мнение высказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Песков объяснил слова Путина о работе системы ПВО в Москве

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