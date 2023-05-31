Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США игнорируют атаки беспилотников на Москву

США поощряют все последующие столкновения России и Украины, и как бы разрешают Киеву продолжать провокации, публично игнорируя недавние атаки дронов на Москву. Такое мнение российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова публикует РИА Новости. Дипломат заявил, что украинские политики считаются только с позицией Запада, и эта реакция оказывается решающей в плане перспектив.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами (ВС)», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что попытки Белого дома прикрыть свое истинное отношение к инциденту фразами вроде «мы собираем сведения» выглядят как откровенное пособничество террористам.

Антонов задался вопросом — действительно ли члены администрации президента Джо Байдена не понимают, что их речам никто не верит? Пресс-секретарь главы США Карин Жан-Пьер сказала, что официально страна не поддерживает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ. Но произнесла это, по мнению посла, «стыдливо и неуверенно».

«Столкнуть НАТО и Россию — давняя заветная мечта национал-радикалов в Киеве», — добавил Антонов.

В минувший вторник Киев совершил атаку восемью беспилотниками на Москву. По информации Минобороны РФ, пять из них были сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал теракт ответом киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.

Ранее 5-tv.ru публиковал самые свежие подробности расследования удара ВСУ по Москве.