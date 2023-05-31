Лавров: у российских военных есть ответы на все вопросы после атаки дронов в Москве
Всеми последствиями происшествия в столице сейчас занимаются специалисты.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
У Вооруженных сил России есть ответы на все вопросы по последствиям атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике.
«Что касается последствий этой преступной линии, то последствиями занимаются наши вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — сказал Лавров.
Утром, 30 мая, в нескольких районах Москвы и Подмосковья была зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Также ряд зданий получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки БПЛА находится на контроле властей Москвы и Генпрокуратуры. Расследует атаку Киева Следственный комитет.
После того как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: «Почему жители Москвы могут спать спокойно?». Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Захарова думает о реакции Запада на атаку БПЛА на Москву.
- 31 мая
- «Подлейшая позиция»: Захарова о реакции Запада на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- «Никакого осуждения»: в Кремле прокомментировали реакцию США на атаку дронов в Москве
- 31 мая
- Осуждение и поощрение: как на Западе отреагировали на атаку БПЛА на Москву
- 31 мая
- Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США игнорируют атаки беспилотников на Москву
- 31 мая
- Атака беспилотников на Москву и Подмосковье: последние подробности
- 31 мая
- США прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
- 31 мая
- Посеять панику: зачем ВСУ устроили атаку беспилотниками на Москву
- 30 мая
- В ООН осудили атаки БПЛА на Москву
- 30 мая
- Атака беспилотников на Москву: хронология событий и рассказы очевидцев
- 30 мая
- Путин прокомментировал работу ПВО во время атаки беспилотников на Москву
Читайте также
93%
0.63 86.51
0.61
Нашли ошибку?