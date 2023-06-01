Суд в Москве продлил арест Дарье Треповой*

Она пробудет под стражей еще три месяца.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Пресс-служба Басманного суда Москвы; 5-tv.ru
Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент "Известий" из зала суда. Суд продлил арест подозреваемой в теракте на три месяца до 2 сентября.
Процесс по ходатайству о продлении ареста проходил в закрытом режиме из-за тайны следствия. При этом сама Трепова* и ее защитники была против введения такого формата заседания.
Взрыв прогремел 2 апреля во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Гостья вечера Дарья Трепова* вручила ему статуэтку, в которой оказалось взрывное устройство. Сам корреспондент погиб на месте, еще свыше 40 человек пострадали. Было установлено, что мощность взрывного устройства составила примерно 200 граммов тротила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи продолжают работу с обвиняемой, чтобы установить все обстоятельства теракта.
* — внесена в список террористов и экстремистов в РФ.
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