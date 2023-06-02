В Москве проходит заседание рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Перспектива мирного соглашения между Баку и Ереваном осязаема.

В Москве проходит заседание рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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В Москве проходит заседание трехсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

«... начала работу трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука», — уточнил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе развивается в сторону урегулирования. К слову, несмотря на острую полемику лидеры обеих стран и Азербайджана и Армении готовы встречаться при посредничестве Москвы и договариваться. Армения согласилась признать Карабах территорией Азербайджана. Но в потенциальном договоре принципиальна каждая запятая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, к чему пришли Баку и Ереван на саммите ЕАЭС.

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