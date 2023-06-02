Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ
Представитель Кремля назвал это событие долгожданным.
Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Ruptly; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его пресс-секреьтарь Дмитрий Песков пообещал предоставить все детали позднее.
«Будет долгожданное выступление Путина на форуме. Каждый раз для экономики это важное выступление, которое сейчас готовится», — сказал он.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из ключевых тем обсуждения на форуме станет тема рынка труда. Почетным гостем ПМЭФ может стать президент Бразилии Лулу да Силву.
- 24 мая
- В Кремле анонсировали очное выступление Путина на ПМЭФ-2023
- 19 июн
- Экстремальная жара и массовый голод: как ненависть к России убивает Европу
- 19 июн
- Вперед, к абсолютной независимости: кто и как будет перестраивать всю экономику РФ
- 19 июн
- ПМЭФ-2022 показал, каким будет будущее российской экономики
- 19 июн
- Путин рассказал, какую тактику использует Россия в спецоперации на Украине
- 19 июн
- «Глубинные традиции»: как возрождается российское виноделие
- 19 июн
- По пути Майдана: зачем США разжигают огонь на Украине
- 19 июн
- «Как раньше уже не будет»: какое послание миру сделал Путин на ПМЭФ-2022
- 19 июн
- Вместе с Донбассом: спецоперация на Украине стала красной нитью ПМЭФ-2022
- 18 июн
- Глава «Росатома» Лихачев рассказал о работе госкорпорации в условиях санкций
Читайте также
53%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?