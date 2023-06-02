Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

Представитель Кремля назвал это событие долгожданным.

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Президент России Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его пресс-секреьтарь Дмитрий Песков пообещал предоставить все детали позднее.

«Будет долгожданное выступление Путина на форуме. Каждый раз для экономики это важное выступление, которое сейчас готовится», — сказал он.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одной из ключевых тем обсуждения на форуме станет тема рынка труда. Почетным гостем ПМЭФ может стать президент Бразилии Лулу да Силву.

Тема:
ПМЭФ 2023
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