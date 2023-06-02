Классика и хайтек на одной площадке: какие декорации украсят сцену «Алых парусов — 2023»
Художник «Фабрика Арт» Орлов рассказал, какие декорации украсят сцену «Алых парусов — 2023»
Фото: 5-tv.ru
Основными стилями оформления сценического комплекса на Дворцовой станет классический и хайтек. В изготовлении декораций главной летней сцены страны будет задействовано несколько цехов.
Главной изюминкой сцены станет механизм, который используется при подготовке самых масштабных мировых шоу. Форма авансцены будет напоминать нос корабля. В концертных номерах задействуют большое количество воздушных артистов. Огромные ростовые фигуры, взлетающая техника с граффити, пятиметровые джойстики, двигающиеся арки с внутренним наполнением из беспроводных астер — это малая часть того, что предстоит изготовить специально для праздника выпускников.
Декорации будут выполнены в нескольких стилях. Часть эксклюзивных деталей выполнят как на 3D принтерах, так и вручную. В процессе будут использованы ПВХ с закатной пленкой, пластофикс и другие современные материалы. Самые сложные декорации сначала смоделируют в 3D, сделают в миниатюре для точной визуализации и внесении поправок, а затем уже — в реальном масштабе.
«Для меня принципиально важна форма авансцены с очертаниями корабля, поскольку идет перекличка с главным символом праздника — бригом „Россия“. В концертной части запланировано много динамичных номеров благодаря конструкции сцены. У нее очень интересный дизайн и с точки зрения образа, и с позиции возможностей трансформации и смены картинок», — художник «Фабрика Арт» Николай Орлов.
Традиционную театральную машинерию дополнят современные свето- и видео технологии, различные спецэффекты и пиротехника, композитные зеркальные поверхности. Площадки многоуровней сцены будут расположены в нескольких плоскостях, в том числе и в воздухе, и под различными углами наклона.
Уже в середине июня готовые декорации отправятся в Санкт-Петербург, чтобы стать частью самого романтического праздника.
Легендарный выпускной «Алые паруса» был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала в 2005 году. Сейчас он является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала
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