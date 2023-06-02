Гладков сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ села под Белгородом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 58 0

В результате прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. На месте работают пожарные.

Гладков сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ села под Белгородом

Фото: Telegram / vvgladkov

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Украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он указал, что снаряды были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, погибли два человека. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов.

Также на данный момент известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Все госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. На месте работают пожарные.

Почти не осталось жителей: что происходит в Шебекино после обстрелов ВСУ

1 июня украинские националисты нанесли массированный удар по Шебекино в Белгородской области. По последним данным, количество пострадавших достигло 16 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач белгородской больницы рассказал о помощи раненым при обстреле ВСУ.

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