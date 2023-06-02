Гладков сообщил о гибели двух человек после обстрела ВСУ села под Белгородом

Украинские боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он указал, что снаряды были выпущены по частному сектору. По предварительным данным, погибли два человека. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов.

Также на данный момент известно о шести пострадавших, среди них двое детей. Все госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. На месте работают пожарные.

Почти не осталось жителей: что происходит в Шебекино после обстрелов ВСУ

1 июня украинские националисты нанесли массированный удар по Шебекино в Белгородской области. По последним данным, количество пострадавших достигло 16 человек.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач белгородской больницы рассказал о помощи раненым при обстреле ВСУ.