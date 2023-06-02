Количество пострадавших при массированном обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 29 0

Такой атаки регион подвергся впервые.

Количество пострадавших при массированном обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

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Тема:
Спецоперация

Количество пострадавших при обстреле Шебекинского городского округа в четверг, 1 июня, выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще четыре человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что только за один день было зафиксировано более 850 прилетов снарядов со стороны нацистов. По словам губернатора, это самое большое количество прилетов с начала обстрелов Белгородской области.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин созвонился с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тема:
Спецоперация
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