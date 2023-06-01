«Мирные люди»: врач белгородской больницы рассказал о помощи раненным при обстреле ВСУ
Главврач больницы Белгорода рассказал об оказании помощи пострадавшим при обстреле ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru
У многих пациентов минно-взрывные травмы.
Главный врач Белгородской Городской больницы № 2 Роман Проценко рассказал об оказании помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, на данный момент в больницах находятся 27 мирных граждан разного возраста. У пациентов минно-взрывные травмы.
«Хочу особо отметить, они все мирные гражданские люди. Травмы минно-взрывные все тяжелые, с отрывами конечностей есть пациенты», — сказал Проценко.
Также он добавил, что после стабилизации их состояния специалисты будут проводить консультации с федеральными центрами и в случае необходимости переводить пациентов.
Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как обстрелы в Шебекино повлияют на ход СВО.
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