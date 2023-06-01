«Мирные люди»: врач белгородской больницы рассказал о помощи раненным при обстреле ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Главврач больницы Белгорода рассказал об оказании помощи пострадавшим при обстреле ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

У многих пациентов минно-взрывные травмы.

Главный врач Белгородской Городской больницы № 2 Роман Проценко рассказал об оказании помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на данный момент в больницах находятся 27 мирных граждан разного возраста. У пациентов минно-взрывные травмы.

«Хочу особо отметить, они все мирные гражданские люди. Травмы минно-взрывные все тяжелые, с отрывами конечностей есть пациенты», — сказал Проценко.

Также он добавил, что после стабилизации их состояния специалисты будут проводить консультации с федеральными центрами и в случае необходимости переводить пациентов.

Минувшей ночью украинские националисты снова обстреливали из «Града» город Шебекино Белгородской области. В результате несколько человек получили ранения, некоторые здания в центральной части и на окраине города разрушены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как обстрелы в Шебекино повлияют на ход СВО.

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