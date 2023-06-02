Почти не осталось жителей: что происходит в Шебекино после обстрелов ВСУ

Почти 900 ударов было нанесено по городу за последние сутки.

Белгородскую область сегодня снова накрыли украинские снаряды. В Шебекино, который пострадал больше всего, почти не осталось жителей.

Здания даже в самом центре города разбиты и испещрены осколками. Не изменяя своей тактике, ВСУ бьют избирательно по жилым домам и целятся в машины, на которых эвакуируются семьи.

Около 900 ударов было нанесено за последние сутки. Свидетелем одного из последних — как раз по дороге, в 15 километрах от Шебекина — стала наша съемочная группа. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин передает подробности с места.