Почти не осталось жителей: что происходит в Шебекино после обстрелов ВСУ
Корреспондент «Известий» показал последние кадры из белгородского Шебекино
Фото, видео: 5-tv.ru
Почти 900 ударов было нанесено по городу за последние сутки.
Белгородскую область сегодня снова накрыли украинские снаряды. В Шебекино, который пострадал больше всего, почти не осталось жителей.
Здания даже в самом центре города разбиты и испещрены осколками. Не изменяя своей тактике, ВСУ бьют избирательно по жилым домам и целятся в машины, на которых эвакуируются семьи.
Около 900 ударов было нанесено за последние сутки. Свидетелем одного из последних — как раз по дороге, в 15 километрах от Шебекина — стала наша съемочная группа. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин передает подробности с места.
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