Новый кризис на Балканах: кто за ним стоит и как будут развиваться события

Новый балканский кризис определяет не только ситуацию в Косово, судьбу сербских анклавов. На кону авторитет США.

Вот и после обострения ситуации в Косово президент Сербии демонстративно обратился за помощью в урегулировании не к Америке, а к Турции. Если Курти не слушает своего патрона в Вашингтоне, может он послушает своего единоверца в Анкаре? Тем более Эрдоган после убедительной победы прошел инаугурацию и он полон решимости дальше укреплять турецкий центр влияния. Репортаж Семена Еремина.

Над пороховой бочкой Европы — Балканами — вновь поднимаются факелы.

Сербский город Звечан: у колючей проволоки, которой международные силы KFOR и косовары закрыли весь центр, сотни сербов в один голос поют «Выходи малышка», намекая: гостям пора убираться восвояси и деоккупировать город.

«Я здесь всю жизнь. Мы хотим остаться на своей земле, ведь мы не уехали даже в 2004 году, когда жгли наши монастыри», — говорит житель Звечана.

Протесты тлеют то там, то тут — на всем приграничье непризнанного Белградом Косова.

Массовые митинги начались сразу после муниципальных выборов. Большинство населения там — этнические сербы. Однако всю власть в свои руки взяли косовские албанцы. Тысячи местных жителей, несогласных с итогами голосования, вышли на улицы.

И почти сразу во внутресербский конфликт вмешался Североатлантический альянс. Международные силы безопасности НАТО KFOR в Звечане и Лепосавиче перекрыли сербам все подходы к административным зданиям.

«Мы видим Косовскую полицию на мосту и по всему северу. Мы должны быть едины. Главное для нас сохранить мир, остаться на родной земле. И остановить оккупацию севера — вот наша просьба», — заявил Драгиша Минович, экс-мэр Звечина.

С обеих сторон около сотни раненых. Президент Сербии Александр Вучич даже приказал привести армию в полную боеготовность. В приграничный с Косово город Рашка выехал министр обороны страны. Опасаться есть чего — генсек Альянса отправляет в зону конфликта подкрепления натовским силам KFOR — а по сути, албанским косоварам.

«Первая группа дополнительных войск на западных Балканах составит 700 человек. Они уже в пути», — утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Независимость Косова признали только 98 стран из практически 200. Москва, наряду с такими крупными игроками, как Дели и Пекин, всегда заявляла: Косово — это часть Сербии.

КПП объединенный. Здесь под одной крышей и сербская сторона, и косовско-албанская. Первый контейнер — это сербская таможня. А дальше я уже пройти не могу. Дальше только с визой непризнанного государства Косово.

Фактически непризнанное Сербией Косово было основано Вашингтоном. После трехмесячных бомбежек Югославии в 1999-м, расчленения страны и ареста Слободана Милошевича.

«Если бы они действовали на основе мандата ООН, на основе резолюции 1244, то занимали бы нейтральную позицию. На самом деле они действуют в поддержку Приштины», — заявил Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии.

По всей стране прокатываются акции протеста. В Звечине местные жители растягивают 250-метровый флаг Сербии. В Белграде перекрывают одну из центральных дорог. И блокируют немецкое посольство.

Почему именно немецкое посольство, а не американское? Потому что немецкое в центре, и здесь собраться удобно. А сербы после бомбардировок 99-го года в общем-то страны НАТО не разделяют по степени ответственности.

С тех пор в Косово при активной поддержке Европы и Запада власть в руках тех, кто в 99-м по сути устроил геноцид сербского населения. Как, например, Альбин Курти — премьер региона, ветеран так называемой армии освобождения, основной партнер Пентагона и альянса в том конфликте.

«С тех пор, как Курти пришел к власти, Белград зафиксировал 353 этнических нападения на сербов. Это максимум с 2008 года», — сообщил Александр Вучич, президент Сербии.

Не только исполнители, но и их наставники, те же, что и в 99-м. Незадолго до того, как на Балканах вновь полыхнуло, послом США в Сербии назначили Кристофера Хилла — того самого, который в год бомбардировок Белграда был американским спецпосланником в Косово.

«Кристофер Хилл сыграл очень важную роль во время подготовки и во время агрессии НАТО против Сербии в 1999 году. Должен отметить, что им не удалось, победить сербскую армию, было подписано мирное соглашение и принята Резолюция ООН 1244, гарантирующая территориальный суверенитет Республики Сербии на всей ее территории», — отметил сербский политолог Йован Яньич.

Агрессия НАТО в 99-м унесла жизни более 5,5 тысячи мирных жителей. За эти преступления Югославский окружной суд заочно приговорил ее идеологов к 20 годам лишения свободы. Горан Петрониевич тогда лично подписывал приговор.

«Достаточно посмотреть на высоких представителей США на территории Балкан и вы увидите, что все это реликты того самого закоренелого неолиберального глобалистского порядка из времен Клинтона. А в мире однополярность терпит поражение, но они этого до сих пор не поняли», — подчеркнул Горан Петрониевич, политолог, адвокат экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича.

Это все их ученики, вскормленные на глобализме чада.

И действительно в Сербию летят лидеры Германии и Франции. Но неожиданно, кажется, что встают на сторону Белграда.

«То, чего мы требуем от обеих сторон, очень просто: Косово должно взять на себя обязательство как можно скорее организовать новые выборы в этих четырех муниципалитетах. Предоставить сербским партиям возможность принять участие в этих выборах», — заявил президент Франции Эмануэль Макрон.

Теперь мяч на стороне того самого Альбина Курти, которому все, кто можно подсказал путь к мирному разрешению конфликта… Однако, как он поступит — большой вопрос. Ранее все провокации косовских властей сходили им с рук, и ряд экспертов уже в открытую говорит, что те привыкли и вышли из-под контроля.

Тем более, что неподалеку пример главы государства, которого поддерживают несмотря ни на что. Напрямую сравнил Курти с Зеленским сербский министр обороны. Чем заканчивается безоглядное пестование западом неуравновешенных персон, он напоминать не стал. Оно и так видно.