Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек

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Игорь Рязов
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Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 22 человек

Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек

Фото: www.globallookpress.com / Javi Colmenero

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Количество погибших выросло до десяти человек. Власти региона призывают граждан быть максимально осторожными при выборе напитков.

Число пострадавших после употребления суррогатного сидра в Ульяновской области возросло до 22 человек. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Как стало известно чуть позднее 5-tv.ru, число погибших увеличилось до десяти.

«Остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Алексей Русских уточнил, что люди отравились напитком под названием «Мистер сидр». Его произвели в Самарской области, и там же разлили в 30-литровые кеги. Позже они попали в Ульяновскую область. Сейчас напиток изымают из продажи.

«Прошу провести все эти мероприятия максимально оперативно, а предпринимателям в превентивном порядке прекратить продажу подобной продукции. Наши медики и социальные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим», — подытожил глава региона.

Первые сообщения об отправлении сидром начали поступать из Димитровграда. Его жители с 3 июня обращались в больницы с жалобами на состояние здоровья. К 5 июня стало известно о шести погибших. Вскоре их число увеличилось до восьми. По факту массового отправления возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших из-за сидра жителям Ульяновской области окажут всю необходимую поддержку.

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