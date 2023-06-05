Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде

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Игорь Рязов
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Власти призвали жителей не покупать разливные алкогольные напитки. Из магазинов изымают продукцию.

Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Шесть человек погибли и еще шестеро находятся в реанимации после отравления яблочным сидром в Димитровграде. Об этом сообщил мэр города Андрей Большаков.

Жители Димитровграда начали обращаться в больницу с 3 июня. Всего известно о 12 пострадавших. За жизни шестерых оставшихся в живых сейчас борются врачи.

«Им оказывается вся необходимая помощь. Семьям умерших окажем поддержку в индивидуальном порядке совместно с Минсоцзащиты Ульяновской области», — написал Андрей Большаков в своем Telegram-канале.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Из торговых точек изымают продукцию. По версии следствия, пострадавшие приобрели сидр в разных магазинах.

Власти Димитровграда призвали жителей не покупать и не пить разливной алкоголь. С предостережением также выступил Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подчеркнули, что нельзя пить алкоголь «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Ростова-на-Дону приостановил работу компании по доставке еды после массовых отравлений.

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